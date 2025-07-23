Osmaniye'de dallarıyla 'Allah' lafzı yazılı asırlık ağaç görenleri şaşırtıyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü Terelik Mahallesi'nde Selahattin Akkurt'a ait dallarında Arapça yazıyla 'Alah' lafzı oluşturan asırlık meşe ağacı, görenlerin ilgisini çekiyor.

Ev yaptırırken ağacın dallarını fark edip, ağacı kestirmeyerek evini ağacın hemen yanına yaptıran Selahattin Akkurt, ağaca gözü gibi bakıyor.

GÖREN FOTOĞRAF ÇEKMEDEN GİTMİYOR

Köy yolunun hemen yanında olan ağacı görenler ise durup, fotoğraf çekiyor.

Bu durumdan oldukça memnun olduğunu söyleyen Selahattin Akkurt, "Meşe ağacının dallarında Allah yazısını fark ettim, evimi ağacın yanına yaptırdım. Bu ağaç 80-100 yaşında. Yoldan gelen geçenler durup bakıyorlar. Dikkat çekiyor. Bazıları ağacın yanında hatıra fotoğrafı çektiriyor." dedi.

"BİZE HUZUR VERİYOR"

Selahattin Akkurt'un eşi Hatime Akkurt ise, "Biz evimizi bu ağaç için yanına yaptık. Çok sevdik. Hem gölgesi güzel, bize huzur veriyor. Benim bir isteğim var. Bu ağacın çevresi inşallah düzenlenir, yanına bir çeşme yapılır ve koruma altına alınırsa daha mutlu oluruz." diye konuştu.