Ot Doğrama Makineleri Nelerdir? Nasıl Tercih Edilmelidir?

Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeler genel anlamda az enerji harcayarak yüksek ve kaliteli ürün elde etmeyi amaçlamaktadır.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeler genel anlamda az enerji harcayarak yüksek ve kaliteli ürün elde etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle hayvancılık sektöründe çalışanlar için hayvanın beslenme ihtiyacını sağlamak amacıyla hazır besi yemi alınır. Ancak hazır alınan besi yemi maliyet açısından alıcının ekonomisini zorlamaktadır. Ayrıca alınan besi yemlerinin de kalitesi ve hayvana sağladığı katkı oranı düşüktür. Bu gibi problemlerin söz konusu olması üzerine ot doğrama makinaları üreticilerin hizmetine sunulmuştur. Ot doğrama makinesi ile kendi yemini elde eden üretici, hem hayvanını kaliteli yem ile besler hem de maliyet açısından kârdadır. Ot doğrama makineleri sayesinde hayvanların yiyeceği yemler yüksek kalitede tedarik edilmektedir.

Ot doğrama makineleri, yeşil ot ve kuru otları parçalayarak silaj haline getirme işlemini gerçekleştirir. Ancak makineler iki modelde üretilirler. Kuru otu doğrama işlemini yapan makine bir modeldir. Yeşil ve kuruyu aynı anda yapan model ikinci bir modeldir. Ot doğrama makineleri, kuru ot doğrama makinesi ve yeşil ot doğrama makinesi olarak iki modeldir. Kendi ürettiği bitkilerden aynı zamanda hayvanlarının da yem ihtiyacını karşılayan üreticiler daha az maliyetle daha fazla hizmet elde etmiş olur.

Ot doğrama makinesi alırken tercih edilmesini sağlayan bazı hususlar bulunur. Bunların ilki ot doğrama makinelerinden hangi modele ihtiyaç duyduğunuzla alakalıdır. Kuru ot makinesini yeşil otu doğrama işleminde kullanamazsınız. Bu ayrıntıya dikkat ederek kuru ot doğrama ya da yeşil ot doğrama makinenizi alabilirsiniz.

Ot doğrama makinesi alırken motor gücüne ve teknik özelliklerine bakarak alınması daha uygun olabilir. Çünkü kalite olarak ot doğrama makineleri aynı standartlara sahip olsa da motor gücü ve teknik özellikleri makineden makineye farklılık gösterebilir.

Ot doğrama makinesi alınırken dikkat edilecek bir diğer nokta da üreticiye uygun fiyata mal olmasıdır. Ot doğrama makinesi, saatte 3-4 kw elektrik harcar. Bu da üreticinin düşük bütçe ile kaliteli ve kısa zamanlı ürün elde etmesi anlamına gelmektedir.

Ot doğrama makinesi alınırken, uzun süreli çalışma potansiyeli olması da önemli ve tercihi etkileyen bir unsurdur. Bu tür makineler özellikle üretici tarafından, uzun süre çalışabilir niteliğe sahip olması beklenmektedir. Ot doğrama makineleri, uzun süre çalışabilir nitelikte, maliyet açısından üreticiye destek veren ve kaliteli ürünü kısa süre içerisinde sağlayan sistemi ile üreticiler tarafından tercih edilmektedir. Nişancı Tarım Makine Sanayi sizlere uygun fiyatlarla ot doğrama makine çeşitlerini sunmaktadır.