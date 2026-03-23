Palandöken’de bayram keyfi: 279 santimetrelik karla bahar tatili

Palandöken Kayak Merkezi, Erzurum Havalimanı’na 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilere kolay ulaşım sağlıyor. Uluslararası standartlarda pistler, teknik altyapı ve kaliteli konaklama seçenekleri, Palandöken’i Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri haline getiriyor.

Sezonu erken açıp geç kapatan merkez, 1 ila 14 kilometre arasında değişen toplam 55 pistte kayak ve snowboard imkanı sunuyor. Ayrıca, suni karlama sistemleri sayesinde sezon nisan ortalarına kadar uzuyor ve Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

KAYAKSEVERLER BAHAR HAVASINDA PİSTLERDE

Mart sonuna rağmen ölçülen 279 santimetrelik kar kalınlığıyla Palandöken, bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerle doldu. Kayakseverler gün boyu kayak ve snowboard yaparken, bazı ziyaretçiler pistlerde kızak keyfi de yaşadı.

Bodrum’dan Palandöken’e gelen Talha İnfal, pistlerin uzunluğunu övgüyle anlatarak, “Yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda pist var. Yurt dışında da çok yerlere gittim ama burası pist olarak ve snowboard için çok iyi. Pistin uzun olması çok keyifli oluyor.” dedi.

İnfal, bahar havasında kayak yapmanın deneyimini ise şöyle anlattı:

Dün gece kristal kar yağdı. Karın üzerinde, havada gidermiş gibi gittik. Hava hafif sıcak, terletmiyor, çok da üşütmüyor. Tam ideal zaman.

YERLİ TURİSTLERİN İLGİSİ YÜKSEK

İstanbul’dan gelen kayaksever Özgür Görkem, “Pistler harika, kayak yaparken çok zevk alıyoruz. Palandöken’de bayramı fırsat bilerek ailecek geldik ve kış tatili yapıyoruz.” diye konuştu.

Palandöken’in, kaliteli otelleri ve uzun pistleriyle sadece kışın değil baharda da ziyaretçilere unutulmaz bir kayak deneyimi sunduğu belirtildi.