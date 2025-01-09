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Ankara'da dün renkli bir gece vardı...

İş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, Ankara Kulübü Derneği'nin Ankara Konağı'ndaki Seymenbaşı Töreni etkinliğinde bir araya geldi.

RAHMİ KOÇ SEYMENBAŞI OLDU

Ankara Kulübü Derneği tarafından Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç için Seymenbaşı töreni düzenlendi.

Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteciler ve birçok seçkin davetli katıldı.

"SEYMENLİK ANKARA'DIR"

Seymenbaşı ünvanı verilen Rahmi Koç, "Fevkalade bir karşılamayla geldik çok mutluyum. Teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Koç, şunları söyledi:

"Seymenlik sadece bir sıfat değil Ankara'dır. Her yönüyle Ankara'yı temsil eder. Seymenler yalnız Ankara’nın başkent olmasında değil Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük fedakarlıklarla öncülük etmişlerdir. Seymenlik geleneği aynı zamanda bir yaşam felsefesidir ve milli bir duruştur. Şahsıma tevdi edilen Seymenbaşı ünvanının ehemmiyetinin farkındayım.

Ulu Önder Atatürk'ün vaktiyle Cumhuriyet gazetesi kurucusu Nadir Nadi'yle yaptığı bir mülakatta bahsettiği iki can alıcı nokta vardır. Bunlara değinmek istiyorum. Bir tanesi Ankara'nın başkenti olmasında Seymenlerin rolü. İkinci ise Gazi’nin o vakit herhangi bir resmi sıfatı olmamasına rağmen Ankara'da Seymenler ve halk tarafından fevkalade coşkulu şeklinde karşılanmış olmasıdır.

"İSTANBUL'DA YAŞASAK DA ANKARALI AİLELERİZ"

Bizler her ne kadar İstanbul'da yaşıyorsak da Ankaralı bir aileyiz. Ankaralı olmanın dışında biz aynı zamanda Keçiörenliyiz. Ben ve kardeşlerim Keçiören'de doğduk. Gençliğimiz Keçiören'de geçti. Çok güzel zamanlar geçirdik Keçiören'de. Bununla övünüyoruz.

Keçiören'in bağları vardır, biz bağda doğduk. Komşunun bağının elması, armutu daha tatlı gelirdi. Bunu ben söylemiyorum. Komşumuz Hikmet Bey söylüyor. Rahmetli babamız ilk işini Ankara Kalesi'ndeki Çengel Han’da kendi babasının nalburiye dükkanında süpürerek sabahları işe başlamış. Muhakkak biliyorsunuzdur o Han’ı kiraladık, restore ettik.

"ÖMÜR BOYU TAŞIYACAĞIM"

Babamızın dükkanını orada canlandırmaya çalıştık. Tam orijinal gibi olmadı ama ona yakın görmek isteyenler memnuniyetle gidip gelebilirler. Dolayısıyla Koç Ailesi olarak Ankara'ya çok bağlıyız. Nazik ve düşünceli jestleri için Ankara Kulübü Başkanı ve mütevelli heyeti üyelerine candan teşekkür ediyorum. Bu ünvanı ve mutlu anı kalbimle ömür boyu taşıyacağım."

SEYMENLİK NEDİR?

Seymenlik, Türk tarihi için çok değerli bir yere sahip olan önemli bir geleneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Özellikle sınır bölgelerinde yaşamakta olan Türkmenlerin oluşturduğu askeri bir teşkilat olan seymenler, devlet için asker yetiştirmekle görevliydiler.

Seymenler, aynı zamanda bölgenin güvenliğini sağlamak ve yerleşim yerlerini korumakla da yükümlüydüler.

Ankara Valiliği'nin resmi internet adresinde ise bu tarihi geleneğe ilişkin şu bilgilere yer veriliyor: