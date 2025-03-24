Ramazan denetimlerinde iki bini aşkın işletmeye 220 milyon lira ceza

DHA

Ramazan ayında gündeme gelen gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışları ve kalitesiz üretim endişeleri vatandaşı tedirgin etmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini artırarak üretim ve satış yerlerinde sıkı kontroller yaptı.

Özellikle ekmek, pide, şekerleme ve pastacılık sektörlerinde yapılan denetimler, bu dönemde önemli bir öncelik haline geldi.

YENİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bayram öncesi Yenimahalle ilçesindeki GİMAT Toptancılar Sitesi'ndeki unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satış yerleri denetledi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ürünler taklit, tağşiş, muhafaza koşulları, hijyen ve temizlik gibi çeşitli kriterler yönünden incelendi.

500 MİLYON LİRAYI AŞKIN İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ersin Dilber, Ankara'da 7 gün 24 saat denetimlere devam ettiklerini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, halkımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, 2025 yılı boyunca 8 bini aşkın kontrol görevlisi arkadaşımız ile 250 binin üzerinde yurt içi gıda kontrolü gerçekleştirerek, yapılan denetimler sonucunda 5 bin 500’e yakın işletmeye toplam 500 milyon TL'yi aşan idari para cezası uyguladık. Yaklaşık 150 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

126 BİNE YAKIN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Özellikle Ramazan ayında halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Dilber, "Bu süreçte ekmek ve pide üretim yerlerinden şekerleme ve pastacılık işletmelerine kadar geniş bir yelpazede toplam 126 bine yakın denetim gerçekleştirdik.

RAMAZAN AYI BOYUNCA 220 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

Bu denetimler kapsamında 2 bin 500'e yakın işletmeye idari para cezası kesilmiş, yaklaşık 70 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ramazan ayında uygulanan toplam idari para cezası yaklaşık 220 milyon TL olarak gerçekleşti. Ramazan Bayramı boyunca da denetimlerimiz devam edecek." dedi.

ALO 174 GIDA HATTI

Dilber ayrıca, vatandaşların da bir gıda denetçisi olup şüphe ve şikayet bildirimleri ile TİMER (Tarım İletişim Merkezi), CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve Alo 174 Gıda Hattı üzerinden şikayette bulanabileceğini söyledi.