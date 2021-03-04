Reddi miras nedir? Miras nasıl reddedilir, miras reddi süresi ne kadar?

Reddi miras nedir? Miras nasıl reddedilir, miras reddi süresi ne kadar?

Pek çok vatandaş, borçlu miras kalması durumlarında ne yapılacağını bilmiyor. Bu nedenle mirasın reddine ilişkin araştırmalar gerçekleştiriliyor. Peki, Reddi miras nedir? Miras nasıl reddedilir?

Reddi miras, kişinin herhangi bir kişi tarafından kendisine bırakılan mirası reddetmesine denir. Bu durum, mirası bırakan kişinin üzerinde borç olması durumunda mirasçı tarafından tercih edilmektedir.

Peki, reddi miras nedir? Miras nasıl reddedilir, hangi durumlarda yapılır? İşte, bilmeniz gerekenler..

REDDİ MİRAS NEDİR?

Miras bırakan kişinin ölümünden sonra yasal mirasçılarına tüm alacakları ve borçları bırakılır. Bu hakkın mirasçılara geçmesi için hiçbir işlem yapması gerekmez.

Mirasçı sıfatını alan kişiler, miras bırakan kişinin mal varlığını alma hakkına sahip oldukları gibi borçlarını da üstlenmek durumundadırlar. Mirasçı, reddi miras yaparak tüm bu yasal haklarından vazgeçebilir.

Eğer reddi miras yapılacaksa, reddi miras süresini kaçırmadan miras yükümlülüklerini reddetmesi gerekir. Aksi halde tüm borçlar mirasçının kendi borcu haline gelebilir.

REDDİ MİRAS ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Reddi mirasın iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi şeklindedir.

MİRASIN GERÇEK REDDİ NEDİR?

Mirasçıların mirası ayırt etme gücü varsa bu işlemi Sulh Hukuk mahkemesine başvurarak yapabilirler. Ancak bu başvuruyu yapabilmek için miras bırakan kişinin vefat etmesi ve mirasın gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Mirasın gerçek reddi için mahkemeye giderek bir beyanda bulunmak yeterlidir. Mirasın reddi için mirasçının fiil ehliyeti olmalıdır. Mirasçı, kalan mirası reddettiğinde, mirasçı olma hakkını da reddetmiş olacaktır.

MİRASIN GERÇEK REDDİ NASIL YAPILIR?

Kişi, reddi miras beyanında bulunmak için kendi ikamet ettiği yerin Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunmalıdır. Ret beyanı, mirasın bulunduğu yerdeki mahkeme tarafından özel kütüğe geçirilir ve mirasın ret talebi miras kalan kişiye bir belge olarak verilir.

Reddetme işlemi, mirasçının tüm haklarından vazgeçtiğini belirttiği için yalnızca yanılma, aldatma, korkutma gibi durumlarda değiştirilir.

MİRASIN GERÇEK REDDİNİN SÜRESİ NE KADAR?

Mirasın gerçek reddi işlemi, mirasçının kendisine miras kaldığını öğrendikten sonraki üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Ancak resmi defterin olduğu durumlarda bu süre 1 aydır.

MİRASIN HÜKMEN REDDİ NEDİR?

Miras bırakan kişinin vefat tarihinde, ödenemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Bu miras reddi sırasında herhangi bir işleme veya başvuruya gerek olmayıp bir süre sınırı da yoktur.

Mirasın hükmen reddi durumunda, mirasın geri alınması esnasında mirasçılar tüm hakları kazanır ancak tüm bu haklar geçicidir. Bu durumda mirasçı mirası reddettiğini bildirmek zorunda değildir.

REDDİ MİRASIN SONUÇLARI NELERDİR?

Bir kişi, reddi miras talebinde bulunduğu zaman bu talebin sonucu olarak bazı durumlar ortaya çıkmaktadır. Mirası reddeden kişi mirasçı unvanını kaybeder. Ayrıca miras reddi, yasal ve atanmış mirasçılar için farklı hukuki sonuçları beraberinde getirir.

Miras reddinin genel olarak sonuçları şu şekilde açıklanabilir: