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İHA

Rize’de, Türk çayının kültürel değerini korumak için düzenlenen etkinlikte, Japonya’da ‘Türk Çayı Demleme Ustası’ seçilen Yumika Arita sahne aldı.

Arita, Çay Çarşısı’nda çay demleyip ziyaretçilere ikram etti.

Etkinlikte hem Japon hem de Türk çay kültürüne dair renkli anlar yaşandı.

JAPON ÇAY USTASININ ELİNDE TÜRK ÇAYI İÇTİLER

2024'te Japonya’da düzenlenen "Türk çayı demleme ve sunum" yarışmasında birincilik elde eden Yumika Arita, Rize’de ağırlandı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Çay Çarşısı’nda, dev çay bardağının önünde çay demleyen Arita, geleneksel Türk çayı sunumu gerçekleştirdi.

Katılımcılar, Japon ustanın elinden çıkan çayı tatma fırsatı buldu.

TÜRK ÇAYI JAPONYA’DA KENDİNE YER BULACAK

Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder, Japonya’daki yarışmada jüri üyesi olarak yer aldığını şu sözlerle anlattı:

Türk çay ve çay kültürü üzerine sunumlarımız ve bilgilendirmelerimiz olmuştu. Japonya'dan gelen misafirlerimiz Rize'de çayın yetiştiği alanları ve üretim süreçlerini yakından gördü. Türk çay sektörünün Japonya’da siyah çay pazarında yer edineceğine inanıyoruz. Kültürümüzle, ince belli bardaklarımızla Japonya’da çay severlerin ilgisini çekeceğimizi düşünüyoruz.

ÇAY DEMLEME TÜYOLARINI PAYLAŞTI

Yarışmanın birincisi Yumika Arita ise hem yarışma süreci hem de Türk çayına olan ilgisi hakkında şöyle konuştu:

Japonya'da çayı çok severim. Türk çayına da merak duydum. Türkiye'nin dünyanın en çok çay tüketen ülkesi olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Buraya geldiğimde hem kültürü tanıdım hem de demleme tekniğini öğrendim. Türk çay kültürünü çok kıymetli ve harika buluyorum. Japonların da Türk çayını çok seveceğine inanıyorum.”



Arita, ''İyi bir Türk çayı demlemek için önce kalpten dilemek gerekiyor. Suyun sıcaklığı da çok önemli. 100 derece kaynamış suyu doğrudan kullanmak doğru değil. 85-90 dereceye düşürmek daha uygun. Çayı demledikten sonra mutlaka 15 dakika beklemek şart.'' diyerek Türk çayı demleme yöntemine dair dikkat çeken tüyolar da paylaştı.

İşin sırrının sabır olduğunu vurguladı.