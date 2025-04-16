Rize'de muhtar, evine yol gitmeyen hasta köylüsünü sırtında taşıdı

DHA
Rize'nin Çayeli ilçesine Karaağaç köyünde evine kara yolu ulaşımı olmayan Resul Topçu, hastalandı.
Durumu öğrenen köyün muhtarı Osman Yıldırım, Topçu'nun yardımına koştu.
SIRTINDA TAŞIDI
Yıldırım, Resul Topçu'yu yaklaşık 2 kilometrelik patika yolda sırtında taşıyarak kara yoluna ulaştırdı.
O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Muhtar Osman Yıldırım, bölgedeki yol sorunu çözmek için de çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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