Rize'de torunuyla sahildeki çöpleri topladı

DHA

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan inşaat ustası Akif Uçar, torunu Ecem Uçar ile tüm vatandaşlara duyarlılık dersi verdi.

Sahilde yürüyüşe çıkan dede ve torunu, Hamidiye Mahallesi'ndeki çevreye saçılmış çöpleri fark etti.

Dede ve torunu, sahilin güzelliğini gölgeleyen çöpler için kolları sıvadı.

2 SAAT İÇİNDE SAHİLİ ÇÖPTEN ARINDIRDILAR

Uçar ve 10 yaşındaki torunu Ecem ellerine aldıkları poşetlerle karşılaştıkları ağaç dalı, pet şişe, plastik ve poşet gibi çöpleri toplamaya başladı.

Denizden çıkan ve kıyıya biriken çöpleri 2 saat süren çalışmayla toplayan dede-torun, o anları cep telefonu ile kaydederek çevre bilincine dikkat çekti.

"GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKALIM"

Akif Uçar, sahilde özellikle piknik yapanların çöplerini gelişigüzel atmasına tepki gösterdi.

Temiz çevre çağrısında bulunan Uçar, "Deniz, insanların attığı çöpleri kabul etmeyip kıyıya geri gönderiyor. Ancak sahilde dolaşan, gezen, yürüyen, eğlenen insanlar, bu kirliliğe duyarsız kalıyor.

Çöp atanlara sesleniyorum; lütfen gelecek nesillere temiz bir çevre bırakalım. Eğer duyarlı olursak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmış oluruz" dedi.