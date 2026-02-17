Rizeli muhtar 3 yıl sonra döndüğü Kırıkhan’da değişime şaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize’de muhtarlık yapan Bayraktar Yamakoğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından sahibi olduğu 3 iş makinesiyle birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Rize’den gelen yaklaşık 40 araçlık ekiple bölgede 14 gün boyunca görev yapan Yamakoğlu, çok sayıda kişinin enkaz altından çıkarılmasına destek verdi.

"ADETA SAĞLAM BİNA KALMAMIŞTI"

Muhtarlara yönelik bir program kapsamında 3 yıl sonra yeniden Hatay’a giden Yamakoğlu, Kırıkhan’da gördüğü değişim karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

O dönem ilçede neredeyse ayakta bina kalmadığını ifade eden Yamakoğlu, aradan geçen sürede inşa edilen yeni yapıları görünce duygulandığını dile getirdi.

"3 YILDA YENİ ŞEHİR KURULDU"

Recep Tayyip Erdoğan’ın adının verildiği bulvarda çektiği videoda konuşan Yamakoğlu, deprem günlerinde bölgede görev yaptıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

Depremin yaşandığı gün Rize’den yaklaşık 40 araçla buraya geldik. 14 gün arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Binalar yerle bir olmuştu. 3 yıl sonra yeniden geldiğimizde gördüğümüz manzara karşısında hayretler içinde kaldık. Yabancı uzmanların ‘5 yılda enkaz kaldırılamaz’ dediği yerde 3 yılda yeni bir şehir kurulduğunu gördük.

Yamakoğlu, devlet ve milletin el ele vererek süreci yürüttüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Rizeli muhtarın Kırıkhan’daki değişimi anlattığı video, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve beğeni aldı.

Bölgede yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.