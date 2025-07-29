Rize'ye Güney Koreli damat: Nişan töreninde horon oynattılar

Güney Kore'den Rize'ye uzanan aşk hikayesi....

Güney Kore’den gelen Yeong Jun ile Rizeli Melisa Şat, İstanbul’da bir iş toplantısında tanıştıktan sonra başlayan dostluklarını üç yıl boyunca özenle büyüttü.

Binlerce kilometrelik mesafeye rağmen iletişimlerini hiç koparmayan çiftin arkadaşlıkları aşka dönüştü.

MÜSLÜMAN OLDU

Şat ile botanik alanında çalışan Yeong Jun, bu süreçte, Melisa Şat sayesinde İslam ile tanışıp Müslümanlığı seçti.

Yeong Jun, ardından ismini de Can Kim olarak değiştirdi.

HORON TEPTİLER

Birbirileri için fedakarlık yapmaktan çekinmeyen çift ilişkilerini, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde gerçekleşen nişan merasimiyle resmileştirdi.

Geçtiğimiz pazar günü nişan merasiminde hem Güney Kore hem de Karadeniz müzikleriyle doyasıya eğlenen çift, horon da oynadı.

Nişan töreninde güzel ve farklı bir ortam yaşayan çift, paylaştıkları video ile sosyal medyada beğeni topladı.

"HER FIRSATTA BENİM İÇİN İSTANBUL'A GELDİ"

Damat adayı ile İstanbul'da katıldığı bir konferansta tanıştıklarını ifade eden Şat, Can Kim'in iş yoğunluğundan dolayı günde yaklaşık 1 saate yakın görüntülü konuşarak, bu aşamalara geldiklerini söyledi.

Nişanlısının da gelinen noktaya kadar çok çaba sarf ettiğini kaydeden Şat, "Her fırsatta İstanbul'a geldi. Böyle böyle onun bana ne kadar değer verdiğini anladığım için, onun da benim ona ne kadar değer verdiğimi bildiği için yani bu şekilde buralara kadar geldik." şeklinde konuştu.

"BABAMDAN ÇEKİNMİŞTİM"

Ailesinin kendisine destek olduğunu belirten Şat, "Ben babama yavaş yavaş söylemeye dikkat ettim. Onun ailesi de çok saygı duydu. Buradan da teşekkür ederim. Annem de gayet iyi karşıladı. Ben annemin zaten bu zamana kadar hep yaptığım işlerde beni desteklediğini biliyordum. Babamdan hep çekinmiştim ama babam da çok güzel karşıladı."diye konuştu.

"ONUN YANINDA SİNDİRELLA GİBİ HİSSEDİYORUM"

Birbirleriyle İngilizce konuşarak anlaştıklarını söyleyen Şat, nişanlısının İngilizcesinin çok iyi olduğunu kaydetti.

Nişan töreninin beklediğinden daha güzel gerçekleştiğini dile getiren Şat, "Ben zaten bir masal kahramanı olmak istedim, çünkü bana bu hayatta masal kahramanı kadar güzel bir duygu yaşattı. Yani gerçekten onun yanında 'Sindirella' gibi hissettiğim için nişanda da böyle olmak istedim." dedi.

"KİLOMETRELER SEVGİYE ENGEL DEĞİL"

Nişanda Gangnam Style, horon, misket gibi tüm ezgilerin oynandığını belirten Şat, damat adayına nişanda eğlenebilmesi için horon oynamayı öğrettiğini söyledi.

Mesafelerin ilişkiye engel olmadığını dile getiren Şat, "Ben sevdiklerimin yanımda olmasını çok istedim bu zamana kadar. Sevdiklerim hep yanımda olsun o şekilde ilişki istemiştim. Öyle olmadı 8 bin kilometre uzaktan oldu ama bir şekilde de oldu yani kilometreler sevgiye engel değil." diye konuştu.

GÜNEY KORELİ DAMAT GERGİNLİĞİ ATLATTI

Düğünlerini 2026 yılı ocak sonu ile şubat arasında yapmayı planladıklarını aktaran Şat, "Ailesi o zaman müsait oluyor. O şekilde denkleştirebiliyoruz. Yer, mekan henüz belli değil." dedi.

Güney Koreli damat adayı Can Kim de nişanda başta gergin olduğunu sonrasında heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini söyleyerek, Rize'de en çok Huser Yaylası'nı beğendiğini en sevdiği yemeğin ise "anne köftesi" olduğunu ifade etti.