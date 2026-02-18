Sahurdan önce 1 kaşık tahin yemek bakın ne işe yarıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayında uzun süren açlık saatleri nedeniyle mide hassasiyeti yaşayanların sayısı artıyor.

Özellikle reflü, yanma ve şişkinlik gibi sorunlarla karşılaşmamak için sahurda tüketilen besinler büyük önem taşıyor.

Bu noktada doğal ve pratik bir öneri öne çıkıyor: Sahurdan önce 1 kaşık tahin.

SAHURDA TAHİN ETKİSİ

Tahin, susamdan elde edilen doğal ve besleyici bir gıdadır.

İçeriğindeki sağlıklı yağlar sayesinde mide duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturabilir. Bu özelliği sayesinde özellikle uzun süreli açlıklarda oluşabilecek mide yanması ve asit artışını dengelemeye yardımcı olabilir.

Ayrıca tahin, yüksek oranda lif ve protein içerdiği için sindirimi yavaşlatır ve tokluk süresini uzatır. Bu da sahurda tüketildiğinde gün içinde mide kazınması ve ani açlık hissinin azalmasına katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte tahin enerji açısından yoğun bir besindir. Ölçülü tüketildiğinde hem mideyi destekler hem de gün boyu daha dengeli bir enerji sunabilir.