Sakarya'da çıkan yangında ormanlar kül oldu

Türkiye, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı.

Artan sıcaklıklar, kuraklık ve rüzgârın etkisiyle büyüyen alevler, yeşil vatanın ciğerlerinde derin yaralar açıyor.

Her yıl binlerce hektar ormanlık alanı tehdit eden yangınlar, hem doğayı hem de yerleşim alanlarını tehdit eder hale geldi.

SAKARYA ALEVLERE TESLİM OLDU

İşte bu yangınlardan biri de Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşandı.

23 Temmuz’da Nuruosmaniye ve Karaçam mahallelerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek D-650 kara yoluna kadar ulaştı.

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

YANGINDAN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜ YÜREK BURKTU

Yangının yayılmasını önlemek için bölgeye sevk edilen TOMA ve beton mikserleri, alevlere su sıkarak müdahaleye destek vermişti.

Yerleşim yerlerine yaklaşan ve bazı evlerin tahliye edilmesine sebep olan yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınmıştı.

Yangının söndürülmesinden iki gün sonra verilen hasar da gözler önüne serildi.

BİR TARAF SİYAH, BİR TARAF YEŞİL

Bir tarafta yeşilin, diğer tarafta siyahın tonlarının olduğu alan havadan görüntülendi.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İzmir- Gaziemir yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sakarya / Geyve (3 nokta), Karabük / Ovacık, Gaziantep / Şehitkamil, Bilecik / Gölpazarı, Bolu / Mudurnu, toplam 7 yangında enerji düşürüldü. Eskişehir / Seyitgazi ve Karabük / Safranbolu müdahalemiz kararlılıkla sürüyor. Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.