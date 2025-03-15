Sakarya'da Mart ayının ortasında hava sıcaklıkları 28 dereceye kadar yükseldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, dışarı çıkarak güneşin tadını çıkarmaya başladı.

VATANDAŞLAR, YEŞİL ALANLARI DOLDURDU

Şehir merkezinde yazdan kalma bir gün yaşayanlar, çeşitli şekillerde vakit geçirerek güzel havanın keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar parkların yeşil alanlarında yürüyüş yaparken, bazıları banklarda dinlenip manzaranın tadını çıkardı. Çocuklarını gezdiren aileler ise parkları şenlendirdi.

"SICAK HAVAYI DEĞERLENDİRDK"

Sıcak havayı fırsata çevirerek dışarıda vakit geçiren Nurettin Horoz, şunları söyledi:

Gerçekten soğuk günler geçirdik. İnsanlar böyle güzel havaları özlüyor. Biz de hemen fırsat bulup parka geldik. Çocuğumla birlikte oyun oynuyoruz ve gezdikçe daha çok keyif alıyoruz. İlkbahar, yazın habercisi gibi. Bu tür güzel günlerde aktiviteler yaparak zaman geçirmeyi seviyoruz. Kıştan sonra böyle havalarda evde kalmak istemiyoruz. Doğaya çıkıp yeşille iç içe olmak güzel bir duygu.