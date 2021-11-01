Saltanat ne zaman ve neden kaldırıldı? İşte saltanatın kaldırılma nedenleri...

Saltanat ne zaman ve neden kaldırıldı? İşte saltanatın kaldırılma nedenleri...

Saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılırken, saltanatın neden kaldırıldığı merak edilmeye başlandı. Özellikle öğrenciler, bu konuya dair detayları araştırıyor. Peki, Saltanat neden kaldırıldı?

Yıllar boyu saltanat ile yönetilen Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali'nin ardından zor günler yaşamaya başladı.

Tüm dünyada milliyetçilik kavramı hakim olmaya başlarken, saltanat ise son günlerini yaşıyordu.

İmparatorluklar zayıflamaya başlarken, Osmanlı'da devam eden saltanata son verildi ve Cumhuriyet ilan edildi.

Babadan-oğula geçen bir yönetim sisteminin yerine demokrasi ile yönetilen modern bir devlet kuruldu.

Bunun akabinde saltanatın 1 Kasım 1922 yılında kaldırıldığını öğrenenler, detaylara ulaşmak istiyor.

Özellikle öğrenciler bu konuda araştırma yaparak, derslere daha donanımlı bir şekilde katılmanın planını yapıyor.

SALTANAT'IN KALDIRILMA NEDENLERİ

Babadan-oğula geçen bir yönetim şekli olan saltanat, tarihte bugün 1 Kasım 1922 yılında tamamen kaldırıldı.

Mustafa Kemal Paşa bir konuşma yapıp, milletin kendi gayretiyle hakimiyeti ele aldığını ve saltanatın kaldırılmasının gerekliliğini belirtti. Böylece, Osmanlı Devleti hukuki olarak sona erdi.

Saltanatın kaldırılmasının ardından başta harf devrimi olmak üzere birçok önemli reform gerçekleştirildi.

Saltanatın kaldırılma nedenlerini maddeler halinde sıralarsak;

Saltanatın ulusal hakimiyet ile zıt olması.

Padişahın ve İstanbul Hükümeti'nin milli direnişe karşı olması.

Ülkede bulunan iki yönetimin fikirlerinin birbiriyle bağdaşmaması.