Samsun'a 'Yağan kara güvenme, kokarcaya aman verme' uyarısı

İHA

Tarım alanlarına ciddi zarar vermesi nedeniyle hem ürün kalitesini hem de ürün miktarını düşüren kahverengi kokarca böcekleri önlem alınmadığı takdirde istilacı olabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kahverengi Kokarca İle Mücadele Eylem Planı" projesiyle kahverengi kokarcaya yönelik önlemler alınıyor.

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarcayla ilgili açıklama yaptı.

"KOKARCALARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Kahverengi kokarcayla mücadelenin devam ettiği belirtilen açıklamada, "İlimiz tarımsal üretiminde başta fındık olmak üzere birçok üründe önemli ölçüde verim ve kalite kayıpları meydana getirme riski olan, tahripkar, istilacı ve polifag bir zararlı olan kahverengi kokarca ile mücadele; Bakanlığımız ‘Kahverengi Kokarca İle Mücadele Eylem Planı’ gereğince; 2025 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında Entegre Mücadele Prensipleri doğrultusunda Kahverengi Kokarca Teknik Talimatına göre devam etmektedir." denildi.

"2025'TE ARTARAK VE YAYILARAK DEVAM ETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Kahverengi kokarcanın 2025 yılında da artarak ve yayılarak devam etmesinin öngörüldüğüne dikkat çekilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

2025 yılında ise polifag, istilacı ve tahripkar bir zararlı olan kahverengi kokarca popülasyonunun artarak ve yayılarak devam etmesi öngörülmekte olup tedbirlerimizin de artarak ve Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı doğrultusunda üreticilerimiz başta olmak üzere bütün sektör paydaşları ile birlikte seferberlik ruhu içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

SEFERBERLİK RUHUYLA MÜCADELE

Seferberlik ruhu içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise, "Gerek kışlak mücadelesi gerekse cezbet-öldür yöntemi ile mücadele ve ürün bazında kimyasal mücadele takvimi konularında il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile irtibatlı olunması ve takip edilmesi, yapılan organizasyonlara destek olunması, seferberlik ruhu içerisinde mücadele çalışmalarına bireysel ve toplumsal olarak hız kesmeden devam edilmesi ilimiz tarımsal üretimi için son derece önemlidir." dedi.

Ayrıca kışlaklardan çıkış için mücadeleye 1-10 Mart’ta başlanması, 15 Nisan’a kadar devam edilmesi öneriliyor. Öte yandan kullanılan biyosidal ürünlerin kalıcılık süresi baz alındığında nisan sonuna kadar etkilerinin devam edeceği belirtildi.