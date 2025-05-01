Samsun’da 1 Mayıs coşku ile kutlandı

Samsun’da Tertip Komitesi’nce düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir araya geldi.
Saat 12.30’da Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüşte katılımcılar, ellerinde pankartlar ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.
Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sunucu tarafından "Hoş geldiniz" anonsuyla karşılandı.
SLOGANLAR ATILDI
Katılımcılar tarafından 1 Mayıs’a ilişkin sloganlar atıldı.
Zaman zaman iş kıyafetleriyle yürüyen madenciler, fırıncılar ve diğer meslek grupları, yürüyüşe katılanların beğenisini topladı.
Yürüyüşte bir vatandaş, rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etkinlik, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
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