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Samsun’da 1 Mayıs coşku ile kutlandı

Samsun’da 1 Mayıs coşku ile kutlandı Samsun’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı’ndaki programla renkli görüntüler ile kutlandı. Kutlamalar Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı.