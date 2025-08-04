Sivas'ta aşık olduğu dağın eteğine lavanta bahçesi kurdu

Sivas'ın Ulaş ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Tecer köyünde doğup büyüyen Niyazi Selvi, 2020 yılında emekli oldu.

Eşi ile birlikte Samsun’da yaşayan Selvi, köyüne dönerek bir ev yapmak istedi.

Çocukluğundan bu yana çok sevdiği Tecer Dağı eteğinde yer alan araziye ev yapan Niyazi Selvi, evin bahçesine lavanta ekti.

Astım hastası olan eşi ile birlikte yılın büyük bir kısmını Sivas’ta geçiren Niyazi Selvi, evinin bahçesinde kartpostallık görüntü oluşturdu.

"BAHÇEYİ GÖRENLER GELMEYE BAŞLADI"

Niyazi Selvi, "2020 yılında emniyetten emekli oldum. 2021 yılında buraya, memleketimize geldik. Burada bir bahçe kurduk. Birkaç ürün denedim fakat randıman alamayınca internette lavantayı gördüm ve çok sevdim.

Ben arkamızda görünen Tecer Dağı’na aşığım. Tecer Dağı’nı ve Türk Bayrağını lavanta ile buluşturarak güzel bir görsel oluşturduğumu düşünüyorum. Normalde Samsun’da yaşıyoruz.

Samsun’un nem ve rutubetinden çok bunalıyorduk. Özellikle eşimin astım hastası olması dolayısıyla adeta nefes alamıyordu.

Doktorlar burayı önerdiler ve geldik. Eşim burada kendini buldu. Lavanta bahçesini görenler gelmeye başladı, çok büyük bir ilgi var. Biz de bu ilgiden çok memnunuz. Bu bahçeyi kesinlikle daha da büyütmek istiyoruz" dedi.

"BURADA İLAÇLARIM OLMADAN RAHAT BİR NEFES ALIYORUM"

Muazzez Selvi, "Burası Sivas’ın Tecer köyü. Buraya pandemi sebebiyle gelmiştik. Eşim böyle bir kara verdi ben de destekledim. Önce bir ev sonra da bostan yaptık. Eşim bahçeden pek memnun kalmadı.

Uzun zaman lavantayı araştırdı. Uzun araştırmalar sonucu lavanta ekeceğini söyledi. Ben de ona destek olarak arkasında durdum. Burada güzel bir manzara oluştu. Astım hastası olduğum için bir takım ilaçlar kullanıyordum. Bu ilaçları içmeyi havanın kuruluğu ve doğanın güzelliği sebebiyle unutuyorum.

Burada içmeden de rahat bir nefes alabiliyorum. Her sabah eşim çevre düzenlemesi yapıyor, misafirlerimiz geliyor onlarla ilgileniyoruz. Eşim önceden sürekli Tecer Dağı diyordu ve ben de sinirleniyordum.

Ben de bu köylüyüm ama Tecer dağı bu kadar cezbetmiyordu. Eşim öyle diye diye beni de âşık etti. Tecer Dağı, bayrak ve lavanta. 3’ü bir arada yaşayıp gidiyoruz" şeklinde konuştu.