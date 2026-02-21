Samsun’da bir yılda 60 bin ev hayvanı kimliklendirildi

Samsun’da 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında 60 bin 264 sahipli ev hayvanı mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alındı. Kentte 30 bin 150 kedi ve 30 bin 114 köpeğe çip takıldığı bildirildi.

Uygulama, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda yürütülüyor. Mevzuat gereği ev hayvanı sahiplerinin, hayvanlarını kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kaydettirmesi zorunlu tutuluyor.

ARİ VE ONAYLI İŞLETMELERDE SON DURUM

Hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında kent genelinde 11 ari işletme bulunduğu, bu işletmelerde toplam 3 bin 53 hayvanın yer aldığı açıklandı.

Öte yandan Samsun’da 5 onaylı işletmede ise 2 bin 402 hayvanın kayıtlı olduğu bildirildi.

PAZAR VE PARK ALANLARINA 28 DENETİM

Kentte hayvan parkı ve pazar yeri sayısının 7 olduğu belirtilirken, söz konusu alanlara yıl içinde 28 denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yetkililer, hem ev hayvanlarının kayıt altına alınması hem de hayvan sağlığının korunmasına yönelik denetim ve kontrol çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.