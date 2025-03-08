Samsun’da ‘çam kese böceği’ tehlikesi

İHA

Çam kese böceği; ormanlarda, çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde ağaçların üzerinde beyaz keseler şeklinde görülüyor.

Nisan ayında toprağa inen tırtıllar, katar şeklinde görülmesi ile merak uyandırıyor.

AĞAÇLARIN GELİŞİMİNİ ENGELLİYOR

Çam kese böceklerinin, ağaçları kurutmadığı ve öldürmediği fakat gelişmesini yavaşlattığı ve zayıf düşmelerine neden olduğu öğrenildi.

Beyaz pamuklu tırtıl keseleriyle çam ağaçlarını saran çam kese böcekleri, ağaçların büyümesini ve gelişmesini engelliyor.

YAYGIN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELER

Türkiye'de yaygın olan çam kese böcekleri özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde kızılçam ve karaçam ağaçlarında görülüyor.

Bölgedeki yetkililere göre, Samsun merkezde bulunan çam ağaçlarının da neredeyse tamamında yuvalanan böcekler, Samsun-Ankara yolu üzerinde bulunan çam ormanlarında oldukça fazla.

Pamuksu görüntüsüyle çam ağaçlarını kaplayan çam köse böcekleri, verdiği zararın yanı sıra görenlerin de ilgisini çekiyor.

MEKANİK VE BİYOLOJİK MÜCADELE

Samsun'da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çam kese böceği ile mücadelede mekanik (zararlı toplama) ve biyolojik mücadele (tel kafes, adacık yöntemi) yöntemleri kullanılıyor. Mekanik yöntemde ağaçlardaki beyaz keseler makaslarla kesip, adacık denen etrafını su ile çevrilen yerlere ve tel kafeslere konularak tırtılları yiyen parazitler tarafından yok edilmesi sağlanıyor.

Bu şekilde yapılan çalışma ile ormana dönüşü sağlanan tırtılları yiyen yumurta parazitoitleri ve yararlı böcekler çam kese popülasyonunun azaltılmasında etkili oluyor.

KİMYASAL YÖNTEMLER KULLANILMIYOR

Çam kese böcekleri ile mücadelede doğaya zarar vermemek için kimyasal yöntemler kullanılmıyor.

Bu kapsamda Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Ada Orman İşletme Şefliği 59-60-72-73-75 nolu bölmelerde toplam 124 hektar alanda çam kese ile mücadele yapılıyor.