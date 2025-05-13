İHA

İlkadım ilçesinde gövdesi yandıktan sonra dış kabuğu üzerinde hayata tutunan tescilli asırlık çınar ağacı, ilgi çekiyor.

Dışarıdan bakıldığında içi tamamen boş olan ve sadece dış kabukla ayakta kalan çınar ağacı, üst dallarındaki yeşilliklerle doğaya tutunmaya devam ediyor.

Yalı Cami’nin inşa edildiği 1894 yılından sonra büyümeye başladığı tahmin edilen çınar ağacı, Buğday Pazarı mevkiinde vatandaşların dinlenme noktası haline gelmişti. Gövdesi bir süre önce yandığı öğrenilen ağaç, yalnızca dış kabuğu üzerinde ayakta kalmayı başardı.

"HAYRET VERİCİ"

Ağacı ilk kez gören Arzu Dikmen, "Ağacın kurumuş gövdesi içimi burktu ama üst dallarının yeşil olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Hayret verici bir durum. Daha önce böyle bir şey görmedim." dedi.

Bülent Petek adlı vatandaş ise ağacın bir dönem çok görkemli olduğunu ifade ederek, "Yandıktan sonra bu halini aldı. Şimdi hasta bir ağaç. Yıkılma riski var ama Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alındı. Gerekli müdahale yapılırsa kurtarılabilir." diye konuştu.

Asırlık ağacın eski yıllarda çok görkemli olduğunu ifade eden diğer çevre esnafı da gövdesi yanan çınarın yine de yeşil kalarak çevreye güzellik kattığını vurguladı.

TESCİLLİ AĞAÇLAR ARASINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Samsun genelindeki 20 anıt ağaçtan biri olarak tescillenen çınar ağacı, 1985 yılında Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla koruma altına alındı.

Bakanlığın kayıtlarında, ağacın gövdesi yanmadan önceki görkemli haline dair fotoğraf ve bilgiler de yer alıyor.