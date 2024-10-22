Samsun'da fırtına balık fiyatlarını vurdu

DHA

Karadeniz’deki fırtına balık fiyatlarını da etkiledi.

Fırtına sebebiyle düzenli av yapamadıklarını, bunun ise balık fiyatlarına yansıdığını ifade eden Atıf Malkoç, “Fiyatların anlık artışı normal çünkü fırtınadan dolayı ava çıkamıyoruz. Ancak yarın ve diğer günlerde bu sorunu çözüp, vatandaşı balıkla buluşturacağız.” dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE DENİZLERDE FIRTINA VAR"

Birkaç güne denizdeki balığın bollaşacağını ve hamsinin artacağını söyleyen Atıf Malkoç, “Fırtına nedeniyle günlerdir ava çıkamıyoruz. Fırtına gerçekten çok sert. Bundan dolayı da tezgahlardaki balık fiyatları arttı. Palamut denizdeki son zamanlarını geçiriyor.

Birkaç gün daha palamut tutulur daha sonra hemen hamsi çıkar. Türkiye genelinde batıda, doğuda bütün denizlerde fırtına var. Balık satışları bu yüzden etkilendi. Denizde balık yok. Ama yarından itibaren olur diye düşünüyoruz.” diye konuştu.

BALIK FİYATLARI

Samsun'da palamudun tanesi 150 TL, istavritin kilosu 200 TL, barbunya ve mezgit 300 TL, çinekop ise 400 TL'den satılıyor.