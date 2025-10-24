Samsun'da kaçak avcılık yapan şahsa 318 bin TL ceza kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kaçak avcı suçüstü yakalandı...

Samsun'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gerçekleştirilen denetimlerde, yabancı uyruklu bir şahsın, 20 güvercini ''canlı mühre'' olarak kullanıp gökdoğan avladığı tespit edildi.

318 BİN 993 TL CEZA KESİLDİ

Kaçak avcılık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şahsa, 18 bin 993 TL idari para cezası ve 300 bin TL de yaban hayvanı tazminatı olmak üzere toplam 318 bin 993 TL para cezası uygulandı.

YASA DIŞI AVCILIĞA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEĞİ VURGULANDI

DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kızılırmak Deltası’ndaki biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, yasa dışı avcılığa kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı.