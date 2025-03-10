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İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024'te, Kahverengi kokarca popülasyonunun 2025 yılında minimum seviyede tutulması ve tarımsal ürün kayıplarının önlenmesi amacıyla Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda, Samsun'un Bafra İlçesi'nde Tarım ve Orman Müdürlüğü, "kahverengi kokarca kışlık mücadelesi" çalışmalarını sürdürüyor.

"MART AYININ SONUNA KADAR İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞ OLACAK"

İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü bahçesinde "kahverengi kokarca kışlık mücadelesi" ilaçlama çalışmaları kapsamında verilen start öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, "Bugün kahverengi kokarca ile ilgili kışlık mücadelesi için havaların 13-14 santigrat sınmasıyla beraber kahverengi kokarcaların dışarı çıkmasını takip edecek şekilde ilaçlama ekiplerimizle birlikte startını veriyoruz. 110 mahallemizde 3 ekiple Mart ayının sonuna kadar ilaçlamayı tamamlamış bulunacağız." dedi.

ÇALIŞMALAR 110 KIRSAL KESİMDE YÜRÜTÜLECEK

Verilen startın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mart ayı sonuna kadar 110 kırsal mahallede ilaçlama çalışmalarını yürütecek.