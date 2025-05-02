DHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık 2024'te Muhammer Sevgili ve Halil Kayış, 'Muratım 55 D 1416' isimli tekneleriyle balık avlamak üzere denize açıldı.

Bir süre balıkçılardan haber alınamayınca, arama çalışması başlatıldı.

KAYIP ŞAHISLARDAN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

26 Aralık'ta, açıldıkları noktadan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte batan tekneye ulaşıldı.

Bir gün sonra da Halil Kayış'ın cansız bedeni, Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

132 GÜNDÜR BULUNAMIYOR

Muhammer Sevgili ise 132 gündür bulunamadı.

Olaydan yaklaşık 4,5 ay sonra, 15 gün önce Çarşamba ilçesi Hürriyet sahilinde bir dalgıç tulumu bulundu.

Tulumun, Sevgili'ye ait olup olmadığı incelenecek.

"EN AZINDAN BİR MEZARI OLSUN"

Lale Sevgili, eşini sahilde umutla bekleyerek şu sözlerle konuştu:

Benim eşim 132 gündür kayıp. Bulunmasını istiyorum. En azından bir mezarı olsun. Diğer arkadaşı denizden çıktı. Onun mezarı biliniyor, üstüne gidip dua ediyorlar. Ben Ramazan Bayramı arifesinde buraya geldim. Burada ağladım. Denizin ucu bucağı yok. Nerede olduğu belli değil.

"TULUMU GÖSTERİNCE YÜREĞİME BİR ACI OTURDU"

Sevgili, konuşmasına şöyle devam etti:

Hürriyet sahilinde bir tulum bulundu. Eşimin tulumu olduğunu ben hissettim. Tulumu bize gösterdiler. O zaman yüreğime bir acı oturdu. O tulumun onun olduğunu söyledim. Hürriyet sahiline gittik. Bir de hocaya gittim. Hoca bana eşimin denizin ortasında iki taşın arasında olduğunu söyledi. Batakta ve karanlık bir yerde olduğunu söyledi.

Her gün sahile geldiklerini belirten Muhammer Sevgili’nin ablası Fadime Yazıcı, "Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çocuğumuzun bir parçasını bile bulsalar bize versinler. En azından bir mezarı olsun. 4-5 aydır buralardayız. Ağlamaktan içimiz gitti. Her gün buraya geliyoruz." diye konuştu.

"ÇOCUKLARININ YARDIMA İHTİYACI VAR"

Kardeşinin bulunamamasından dolayı çocuklarının da perişan olduğunu belirten Muhammer Sevgili'nin ağabeyi Recep Ali Sevgili ise şu ifadeleri kullandı: