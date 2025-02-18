Samsun'da kaza yapan sürücü 9 saat sonra fark edildi

İHA

Samsun'da hayretlere düşüren bir kaza yaşandı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde 21 yaşındaki Soner Cılız, idaresindeki 55 APM 184 plakalı hafif ticari araç, gece saat 01.00 sıralarında yoldan çıkarak yolun kenarında park halinde bulunan 05 ABK 175 plakalı traktöre çarptı.

9 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Kazanın ardından bayılan Soner Cılız, 9 saat sonra fark edildi.

Saat 10.00 sıralarında vatandaşlar tarafından fark edilen ve müdahale ile kendine gelen Cılız, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.