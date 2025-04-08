Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Samsun'un Alaçam ilçe merkezine yaklaşık 40, şehir merkezine ise 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gökova Mahallesi, sağır ve dilsiz sayısının fazlalığı ile dikkat çekiyor.

Mahallede doğan yeni nesillerde de aynı engellerin görüldüğü, bebeklerin sağır ve dilsiz olarak dünyaya geldiği ifade ediliyor.

BU DURUMUN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Mahalledeki vatandaşların büyük çoğunluğu işaret diliyle iletişim kurarken, bu durumun neden kaynaklandığı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

Akraba evliliklerinin bu duruma sebep olduğu ihtimali üzerinde durulsa da mahalle sakinleri, farklı nedenlerin de etkili olabileceğini söylüyor.

"SAĞLAM İNSAN YOK"

Mahallesindeki durumu anlatan Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, şöyle konuştu:

Mahallemiz ilçeye oldukça uzak. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Mahallemizde engelli, sağır ve dilsiz sayısı çok fazla. 100-120 kişi yaşıyor, yarısı engelli. Bu durumun akraba evliliğinden değil, sağlıksız su kaynaklarından kaynaklandığını düşünüyorum.



Biz mahalleli olarak işaret diliyle anlaşmayı öğrendik. Dışarıdan gelenler ise iletişimde zorlanıyor. 9 kardeşiz, 4'ü engelli. Sağlam insan neredeyse yok.

"BU KÖY HEP ENGELLİ"

Mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Satı Tozun, "4 engelli çocuğum var. Ayrı yaşayan çocuğumun da 3 çocuğu var, hepsi sağır ve dilsiz. Görümcemin de engelli çocukları var. Bu köy tamamen engelli dolu." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ali Tüzün ise "Bu mahallenin büyük bir kısmı engelli. Geçinmeleri çok zor. Devletten yardım alıyorlar ama yeterince ilgi gösterilemiyor. İşaret diliyle anlaşıyorlar, biz de zamanla alıştık." diye konuştu.

"AKRABA EVLİLİĞİNDEN MİDİR BİLMİYORUZ"

Gökova Mahallesi'nde yaşayan Rahmi Çizin, şöyle konuştu: