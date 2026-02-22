Samsun'da Ramazan sofralarının yıldızı atom tatlısı oldu

Atom tatlısı, fırın ustalarının yoğun mesai harcadığı yumurta akı, şeker ve sudan hazırlanıyor.

Ramazan ayında daha fazla ilgi görüyor.

Geleneksel yöntemlerle yapılan ve özel bir aparatla şekil verilen atom tatlısı, gevrek yapısı ve hafif bir tatlı olmasıyla biliniyor.

SAMSUN HALKININ GÖZDESİ

Samsun halkı, bu özel lezzeti iftar sofralarında sıklıkla tercih ediyor.

Samsun'a özgü olan tatlı, yerli ve yabancı turistler tarafından da beğenilirken bilinirliği, her gün kulaktan kulağa yayılıyor.

Samsun'da 20 yılı aşkın süredir atom üreten usta Ramazan Belik, "Atom, Samsun'a özgü bir Ramazan tatlısı. Belki de başka illerde bu lezzeti bilen yoktur. Bu tatlı tamamen doğal malzemelerden yapılıyor.

İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Şeker, su ve yumurta beyazı kullanarak bu mükemmel tatlıyı üretiyoruz. Vatandaşlar atoma Ramazan'da yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle iftara yakın saatlerde görenlerin canı çekiyor.

Alıp, iftardan sonra da evlerinde yiyorlar. Atom, lezzetli olduğu kadar çok uygun fiyatlı bir tatlı. Samsunlu olup da başka şehirde yaşayanlar, ikamet ettikleri şehre giderken bu tatlıyı götürüyorlar. Bilmeyen insanlar da atomu tadıp beğeniyor ve Samsun'a yolu düştüğünde almadan memleketlerine gitmiyorlar." dedi.

"10 BİN ATOM YAPIYORUZ"

Artan talep nedeniyle geceleri az uyuyup atom ürettiklerinin altını çizen Belik, "Ramazan'da adetini sayamayacak kadar çok atom yapıyoruz. Kaç kazan yaptığımızı bile sayamıyoruz. Aşırı yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Gece gündüz atom yapıyoruz. 3-4 saatlik uykuyla duruyoruz.

Böyle bir tempoda çalıştığımızda günde 10 bin adede kadar atom yapıyoruz. Simit 240 derecede yoğun ateşte pişerken, atom ise 170 derecede ve ateş olmadan tam 1 saatte pişiyor." diye konuştu.