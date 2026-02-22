İzmir'de yağışların ardından Sancaklı Şelalesi coştu

İzmir'de kış aylarında etkili olan sağanak yağışlar, kentin yanı başındaki saklı doğa harikası Sancaklı Şelalesi'ni coşturdu.

Yazın kuruma noktasına gelen şelale, artan su debisiyle birlikte görsel bir şölen sunmaya başladı.

ASIRLIK KIZILÇAMLARIN ARASINDAN AKIYOR

Karşıyaka ilçesindeki betonarme yapılardan sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sancaklı Şelalesi, asırlık kızılçamların arasında akıyor.

Sarp ve yosunlu kayalıkların arasından basamaklar halinde inen sular, devrilmiş ağaç kütüklerini aşarak vadiye dökülüyor.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜYOR

Vadi içine doğru ilerledikçe karşılaşılan ana şelale, yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikten akıyor.

Dar kanyon yapısı nedeniyle suyun kayalara çarparken çıkardığı ses tüm çevrede yankılanıyor. Kızılçamların yeşili ile bazalt kayaların grisine köpürerek akan suyun beyazlığı eşlik ediyor.

ŞELALE YAZ AYLARINDA KURUYOR

Şelalenin döküldüğü vadinin üst kısımları, antik Sancaklı Kalesi'nin eteklerinde yer alıyor.

Sular, antik çağlardan bu yana aynı rotayı izleyerek Ege Denizi'ne ulaşıyor.

Mayıs ayından itibaren su seviyesi hızla düşen şelalede yaz aylarında geriye sadece kuru kayalar kalıyor.

BÖGLEYE ARAÇLA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Arazi yapısının engebeli olması nedeniyle araçla ulaşımın zor olduğu bölgeye, uygun ekipmanlarla yürüyüş yapılarak gidilmesi gerekiyor.

Ziyaretçilere adeta Karadeniz doğasını aratmayan bölgede hiçbir turistik tesis bulunmuyor.