İstanbul'da Ramazan ayı için önerilen cami rotaları

Ramazan ayında camileri dolaşmak, en köklü adetlerimizden birisini oluşturuyor.

Ramazan'da İstanbul'da, her zaman görmeye alışkın olduğumuz ve akın akın gittiğimiz etkinliklerin başında Sultanahmet Meydanı’nda olmak ve Gülhane Parkı’na da yayılan büyük bir alanda oruç açmak ritüeli geliyor.

Ramazan ayında camileri ziyaret etmek, hem manevi atmosferi hissetmek hem de İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için önemli.

Bu camiler teravih namazları ve iftar vakitlerinde daha yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

BAZI CAMİLERDE TEFSİRLİ MUKABELE PROGRAMI DÜZENLENECEK

Kentteki 302 cami, Ramazan'ın belirli günlerinde Sakal-ı Şerif'e ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar, bu camileri ziyaret ederek, Sakal-ı Şerif'i görme fırsatı bulabilecek.

Toplam 194 camide de Hazreti Muhammed'in (s.av.) sünnetini yerine getirmek isteyenler itikafa girebilecek.

Kentte aralarında Eyüp Sultan, Şehzadebaşı ve Büyük Çamlıca'nın da bulunduğu 92 cami, Ramazan boyunca 7 gün 24 saat ibadete açık tutulacak.

Ayrıca şehirde bulunan 96 camide ise mukabele, seçkin hafızlar tarafından okunacak, vaizler cüzün özet tefsirini yapacak.

İstanbullular, tüm bu programlarla ilgili detaylı bilgiye müftülüğün internet sitesinden ulaşabilecek.

İSTANBUL’DA RAMAZAN ZİYARET ROTASI

İstanbul’da Ramazan rotasını belirlemek hiç de zor değil. Bu tercih kişilere göre değişse de büyük bir kitlenin seçimi hemen hemen ortak.

Sadece büyük camiler değil küçük ve hatta cemaati az olan camilere de gitmek adetlerden birisi. Bunlardan da ilk aklımıza gelenleri Murat Paşa Camii, Pertevniyal Valide Sultan Camii, Cihangir Camii ve Kuşkonmaz Camii şeklinde sıralayabiliriz.

İSTANBUL’UN TÜRBELERİ

Ziyaret etme alışkanlığı geliştirdiğimiz türbeleri sayacak olursak; Eyüp Sultan Türbesi, Tuzbaba Türbesi, Zuhurat Baba Türbesi, Yuşa Hazretleri Türbesi, Oruç Baba Türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ve niceleri şeklinde gelişen liste uzuyor.

Ramazan ayında cami ziyaretlerinde namaz kılmak, dua etmek; türbelerde de orada bulunan zatın huzurunda edilen dualar insana manevi güç ve derin bir huzur veriyor.

SÜLEYMANİYE CAMİİ’NİN YERİ FARKLI

Ramazan ayında gidilecek mabetler listesinin başında olan Mimar Sinan’ın bize kazandırdığı dev eser Süleymaniye Camii, İstanbul Üniversitesi’nin bitiminde başlıyor.

Süleymaniye Camii, Haliç manzarası ve geniş avlusu ile huzurlu bir ibadet ortamı sunuyor.

BÖLGE 16’NCI YÜZYILI GÜNÜMÜZE TAŞIYOR

Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında inşa edilen caminin etrafında eski eserlerin bulunması ve bölgenin az yapılaşma olması, orada zamanın adete durmasına neden oluyor. Caminin içinde bulunduğu külliye, bir tarafındaki mezarlık, türbeler ve büyük bahçesi ile çok farklı bir atmosfere sahip.

SADELİK VE ESTETİK BİR ARADA

Süleymaniye Camii’nin zamanın şartlarının çok üzerindeki teknik alt yapısı, sadelik üzerine dayalı mimari estetiği, aydınlatmasından çıkan isin mürekkep yapımında kullanılmasına kadar düşünülmüş ince detayları, güzelliğine güzellik katıyor.

PENCERE VE VİTRAYLARI GÖZ ALIYOR

Mihrabın yaslandığı duvardaki vitraylı pencereler ve mihrabın iki yakasındaki çerçeveler göze çarpıyor. Cami 128 pencereyle ve onlarca kandille aydınlatılmış durumda. Bu kandillerin yere yakın olmasının getirdiği çok amaçlılık bile o günün zarif düşüncesinin bir eseri.

4 MİNARE, 10 ŞEREFE

Caminin beyaz mermerden inşa edilmiş iç avlusunun dört köşesinde yükselen; ikisi üç şerefeli, ikisi de iki şerefeli dört minaresi var. Camideki 4 minare, Kanuni’nin İstanbul’un fethinden sonraki dördüncü padişah oluşunu; minarelerdeki 10 şerefeyse, onuncu padişah oluşunu anlatıyor.

ŞEHZADE CAMİİ

İçinde Helvai Yakup Efendi’nin türbesinin de bulunduğu Şehzade Camii, Şehzade Sultan Süleyman tarafından 1543-1548 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırıldı.

FATİH CAMİİ

Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmed tarafından, Atik Sinan’a inşa ettirildi. Bu cami, özellikle Ramazan ayında yoğun ziyaret edilen bir ibadet merkezi. Etrafındaki tarihi Fatih Çarşısı ve lokantalar da iftar için güzel seçenekler sunuyor.

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ

Hırka-i Şerif Cami, 1851’de padişah Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilerek ibadete açıldı.

SULTANAHMET CAMİİ

Sultanahmet Camii, 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırıldı.

İstanbul’un simgelerinden biri olan bu cami, muhteşem mavi çinileri ve 6 minaresi ile dikkat çeker. Ramazan ayında özellikle teravih namazları için oldukça kalabalık olur.

EYÜP SULTAN CAMİİ

Eyüp Sultan Camii, 1458'de yapıldı, yapımından sonra günümüze gelene kadar bir çok değişiklik yaşadı.

Ebu Eyyub el-Ensari’nin türbesinin bulunduğu bu cami, Ramazan ayında en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Burada iftar açıp dua etmek ayrı bir huzur veriyor.

YENİ CAMİ

Yeni Cami ya da Valide Sultan Camii’nin temeli, 1597 yılında Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan'ın emriyle atıldı. 1665'te zamanın padişahı IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan'ın büyük çabaları ile tamamlandı.

Mısır Çarşısı’na yakınlığı ile bilinen bu cami, hem tarihi hem de manevi açıdan önemli bir yere sahip.

MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

Mihrimah Sultan Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan için Mimar Sinan'a, Üsküdar iskele meydanında yaptırdığı cami.

Bu cami, Boğaz manzarasıyla ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunar.

CİHANGİR CAMİİ

Beyoğlu, Cihangir yokuşundaki Cihangir Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Şehzade Cihangir için Mimar Sinan'a yaptırıldı. Sonra cami deprem ve yangınlarda defalarca tadilat gördü, en son olarak da 1889'da II. Abdülhamid tarafından yenilendi.

KUŞKONMAZ CAMİİ

Üsküdar Salacak tarafı ve sahilde olan Kuşkonmaz Camii, Vezir Şemsi Ahmed Paşa tarafından 1580 yılında Mimar Sinan'a yaptırıldı. Caminin bulunduğu yer, Şemsi Ahmet Paşa külliyesi olarak anılıyor.

AYASOFYA CAMİİ

Hem Bizans hem de Osmanlı mirasını taşıyan bu cami, tarihi dokusu ve ihtişamıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ramazan ayında manevi atmosferi daha da yoğun hissediliyor.

ŞAKİRİN CAMİİ

Modern mimarisiyle dikkat çeken bu cami, İstanbul’da en farklı tasarıma sahip camilerden biri. Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii, Ramazan’da ziyaret edilecek özel mekanlar arasında.

RÜSTEM PAŞA CAMİİ

Eminönü’nde, çarşının içinde saklı bir mücevher gibi. Mimar Sinan eseri olan cami, özellikle İznik çinileriyle ünlü. Ramazan’da kalabalık büyük camiler yerine daha sakin ama estetik açıdan zengin bir atmosfer arayanlar için ideal.

ORTAKÖY CAMİİ

Boğaz’ın hemen kıyısında, özellikle akşam ezanı ve iftar saatinde çok etkileyici bir manzara sunuyor. Teravih sonrası sahil yürüyüşüyle Ramazan akşamı ritüeline dönüşüyor.

ZEYREK CAMİİ

Bizans döneminden kalma Pantokrator Manastırı’ndan camiye çevrilen bu yapının tarihi derinliği çok güçlü. Ramazan’da hem Osmanlı hem Bizans izlerini bir arada görmek isteyenler için etkileyici bir rota.