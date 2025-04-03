İHA

Samsun'da sanayi esnafı eleman sıkıntısı yaşıyor.

Usta-çırak ilişkisiyle gelişen mesleklerin giderek kaybolduğuna dikkat çeken sanayi esnafı, ara eleman bulamadıklarını dile getirdi.

Gençlerin sabırsız davrandığını ve kısa sürede iş bıraktığını belirten ustalar, gençleri daha cesaretli ve istekli olmaya davet ederek sanayinin korkulacak bir yer olmadığını vurguladı.

"SANAYİDEN KORKMAMALARI LAZIM"

Orta Karadeniz Otomobil Servisleri Derneği Başkanı Fatih Özkan, gençlere sanayiden korkmamaları gerektiğini söyledi. Özkan, "Sanayide seçici olmaları lazım. Çünkü her işletme, her usta aynı değil. Yapacakları sektörü iyi seçmeli ve sabırlı olmalılar.

Çocuklar genellikle işe başladıktan kısa süre sonra pes ediyor. Bir hafta, 10 gün içinde bırakıyorlar. Oysa sabırlı olurlarsa, birkaç yıl içinde mesleğe adapte olup başarılı olabilirler. Gençlerimizin daha cesaretli ve istekli olması gerekiyor." dedi.

"SANAYİ SEKTÖRÜ DAHA MODERN HALE GELDİ"

Sanayide boya dükkanı işleten Ayhan Çelik, sanayi sektöründe eleman sıkıntısının her geçen yıl arttığını belirterek, "Gençler, işleri zor veya pis olarak görüyor ama sanayi artık modernleşti. İş güvenliği ve maaş şartları iyi. Meslek sahibi olmak altın bilezik gibidir. Sanayi sektörü artık daha modern ve güvenli bir hale geldi." diye konuştu.

"YOK OLMAYACAK BİR SEKTÖR"

Sanayide çalışan 18 yaşındaki Efe Haydar Özkan ise sanayinin gelişmekte olan bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Sanayi işleri genellikle ‘pis iş’ olarak görülüyor ama aslında öyle değil. Çalışma şartları artık düzenli ve güvenli. Otomotiv sektörü her zaman var olacak bir alan. Gençler mesleki eğitimle bu sektörde başarılı olabilir." ifadelerini kullandı.