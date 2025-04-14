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DHA

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan Pratisyen Hekim Koray Arslan, sınır dışı hekim görevlendirmesi kapsamında Irak’ta üs bölgesinde hizmet verip, döndü.

Arslan daha sonra, gönüllü olarak şubat ayında tekrar Pençe- Kilit Operasyonu bölgesine giderek hizmet verdi.

Ancak bu defa evine geri dönemedi.

ŞEHİT OLDU

Arslan, görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Bölgede beraber görev yaptığı asker arkadaşları, topladığı 50 bin lirayı Koray Arslan’ın Sırp vatandaşı eşi Helena Arslan’a gönderdi.

Helena Arslan, geçim sıkıntısı olmasına rağmen bu parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

"MİLLETİNE YARDIM ETMEK İSTEDİ"

DHA’ya konuşan Şehit Koray Arslan’ın eşi Helena Arslan (30), “15 yıl önce Koray ile Sırbistan’da tanıştık. 3,5 yıldır evliyiz. Koray, Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun oldu. Sonrasında harp okuluna gitti ama ayrılmak durumunda kaldı ve tıp fakültesini kazandı.

Nasıl bakarsanız bakın milletine yardım etmek istedi. O benim için gerçek bir kahramandı. Ona ben ‘Kuleli Boy’ diyordum. Nöbetlere gidiyordu, AFAD eğitimi aldı.

"GÖNDERİLEN YARDIMLA ŞEHİT ÇOCUKLARINA YARDIM ETMEK İSTEDİM"

Operasyon bölgesine ikinci kez gönüllü olarak gitti. Maalesef orada şehit oldu. Bana 50 bin liralık maddi yardım gönderen Mehmetçik'e teşekkür etmek istiyorum. O parayla askerlere katkıda bulunmak istedim.

Bana bu yardımı Mehmetçik gönderdi ve ben bu bağışla şehit çocuklarına yardım etmeyi istedim. Türkiye’de yaşamak istiyorum ama şu anda hiçbir gelirim yok. Umarım her şey düzelir.” dedi.

"FETÖ YÜZÜNDEN HEP HEVESLERİ İÇİNDE KALDI"

Koray Arslan’ın annesi Gülbahar Arslan ise “Subay olmayı çok istiyordu ama liseyi bitirip harp okuluna geçince o dönem FETÖ'cü askerler tarafından baskı yapıldı. Ayrılmak mecburiyetinde kaldı.

Tıp fakültesini kazandı. Çocuğumun hevesleri hep içinde kaldı. Mezun olduktan sonra Taşova’ya atandı. Ondan 2 yıl sonra genel cerrahlığı kazandı. Tekrar Suluova’ya gitti. Askerlere yardım etmek için kendini hep yazdırıyordu."

"ÖLÜRSEM ŞEHİT OLURUM DEDİ"

Son olarak Kuzey Irak’a gitti. 2 ay orada kaldıktan sonra tekrar geldi. 2 doktor arkadaşını ikna edip onları da götürdü. Geçirdiği 20 günün ardından şehit olduğu haberini aldık. Hep asker olma isteği içinde vardı. Doktor olduktan sonra da yine o kısma geçti.

Son gidişinde ‘Oğlum gitme’ diye söyledim. Bana, ‘Anne ölürsem şehit olurum’ dedi. Özellikle en kötü yeri kendisi istemiş. Pazar günü konuştuk, pazartesi günü kötü haberini aldık. Koray bize çok düşkündü.” diye konuştu.