Samsun'da yağışla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaştı

Günlerdir Afrika çöl sıcaklarına maruz kalan Samsun'da, 42 ve 44 derece ile iki kez tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

Termometreler merkez ilçelerde 36 dereceyi gösterirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi geçti.

Kavurucu sıcakların etkisindeki Samsunlular, dün geceden itibaren etkili olan yağmurun etkisi ile bir nebze de olsa serinleme fırsatı buldu.

TEMMUZ AYINDA İLK YAĞMUR

Temmuz ayının başından itibaren ilk kez yağmur gören vatandaşlar, gündelik işlerine bir süredir dolapta bıraktıkları şemsiyelerini yanına alarak gittiler.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALİNE YAKLAŞTI

Hafta başında şehir merkezinde 36 dereceyi geçen sıcaklıklar, yağmurun etkisiyle 31 dereceye kadar düşerek mevsim normali olan 27,2 dereceye yaklaştı.

YAĞIŞLAR HAFTA SONU DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre Samsun'da yağışların yeni hafta başına kadar sürmesi beklenirken, yağışların gök gürültülü ve sağman yağışlı olması öngörülüyor.

MGM'den bu konuda yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimler başta olmak üzere aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının bölgenin iç kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzey doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında ve zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.