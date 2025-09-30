Samsunlu genç gassallar: Burası korkulacak değil, ibret alınacak bir yer

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı gasilhanelerde görev yapan 22-25 yaş arasındaki genç gassallar, mesleğe dair toplumdaki önyargıları kırmayı hedefliyor. İmam hatip lisesinden mezun olduktan sonra mülakatları başarıyla geçen gençler, ölüm korkusunu aşarak cenaze yıkama ve defin işlemlerini yerine getiriyor.

"HERKES, BİR KEZ BİLE OLSA GASİLHANEYE GELMELİ"

22 yaşındaki Sefa Karaman, mesleğe başlama nedenini ölüm korkusunu yenmek olarak açıkladı:

Gassal Sefa Karaman, bu mesleğe başlamasında en büyük etkenin ölüm korkusu olduğunu belirtiyor. Başladıktan sonra korkulacak bir iş olmadığını fark ettiğini söyleyen Karaman, cenazeleri özenle hazırlamanın önemli olduğunu vurguluyor. İlk cenazeyi yıkarken çok korktuğunu ancak arkadaşlarının desteğiyle üstesinden geldiğini aktarıyor. Gençlerin bu mesleği pek tercih etmediğini, ölümün yaşa bakmadığını ve bebek cenazelerinin de geldiğini ifade eden Karaman, herkesin bir kez de olsa gasilhaneyi görmesini öneriyor ve sosyal medyada gerçek dışı paylaşılan videoları düzeltmeye çalıştıklarını ekliyor.

"BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ"

25 yaşındaki Doğukan Koruyucu, mesleğe olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

Gassal Doğukan Koruyucu, ailesi ve çevresinin desteğiyle mesleği seçtiğini ve bu işten memnun olduğunu söylüyor. Cenaze yıkama sırasında bir bebek cenazesiyle karşılaştığında anne ve babanın sevgisini derinden hissettiğini belirtiyor. Gençlerin mesleğin manevi değerini tam olarak anlayamadığını, ancak atmosferi gördüklerinde mesleği beğeneceklerini düşünüyor. Koruyucu, yaptıkları işi gönülden sevdiklerini ve bunun bir “aşk hikayesi” olduğunu ifade ediyor.

"GASSALLIK, GENÇLER İÇİN DÜŞÜNSEL BİR TECRÜBE"

24 yaşındaki Ümit Yılmaz, gasilhanelere ilk bakışta soğuk baktığını ancak mesleğe girdikten sonra bunun tefekkür ve ibret fırsatı sunduğunu belirtti:

Gassal Ümit Yılmaz, mesleğe başlamadan önce soğuk baktığını, ancak deneyimledikten sonra işin dini ve tefekkür boyutunu gördüğünü söylüyor. Cenaze yıkama sırasında ölümün gerçekliğiyle yüzleştiğini, özellikle bebek cenazelerinden etkilendiğini belirtiyor. Mesleğin gençler için zor ve alışık olunmayan bir alan olduğunu, ancak gasilhaneyi görseler ibret alınacak bir yer olarak değerlendireceklerini ifade ediyor.

MESLEK HAKKINDA TOPLUMSAL ALGILAR DEĞİŞİYOR

Genç gassallar, ölümle iç içe olmanın ve cenazelere saygıyla yaklaşmanın, mesleğin anlamını ve değerini gözler önüne serdiğini belirtiyor. Meslek, hem dini hem de manevi boyutuyla gençler için öğretici ve anlamlı bir tecrübe olarak öne çıkıyor.