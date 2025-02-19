Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Düğünlerde yeni evlenen çiftlere yapılan şakalar, zaman zaman yaratıcı ve eğlenceli anlara sahne oluyor.

Bu tür şakalar hem çifti hem de davetlileri kahkahaya boğarken, düğün atmosferine neşe katıyor.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen bir düğünde de damada arkadaşları tarafından yapılan şaka, görenleri güldürdü.

DAMADA ÇELENK ŞAKASI

Kentte bir otelde gerçekleştirilen düğünle dünyaevine giren Zehranur ve Bakır Aslan çifti, mutlu günlerine arkadaşlarını da davet etti.

Bakır Arslan'ın arladaşları, damada veda töreni organize etti. Siyah takım elbiseleriyle gençler, 'Acı kaybımız' yazılı çelenk ve ellerinde damadın siyah beyaz fotoğrafını taşıyarak salona girdi.

EĞLENCELİ ANLAR KAMERADA

Yakalarına da damadın vesikalık fotoğrafını da takan arkadaşları, salondakilere başsağlığı dileyip, çiftin yanından ayrıldı.

Davetlilerin hem şaşkınlıkla hem de gülümseyerek izlediği anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgiyle izlendi.