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AA

Sakarya'nın Sapanca Gölü'nde 53 yıl sonra ortaya çıkan enkaz..

Kıyıdan 200 metre açıkta, 8 metre derinliğe dalış yapan Coşkun, 1 Ağustos 1972'de göle düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait RF-84F "Thunderflash" tipi foto keşif uçağının enkazını kayda aldı.

Coşkun, yaptığı açıklamada, tarihsel kayıtlara göre, Sapanca Gölü'ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü belirterek, bu hava kazalarının hafızalarda derin izler bıraktığını kaydetti.

UÇAĞIN KANADI BELİRGİN ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Bu enkazlardan sadece foto keşif uçağının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini belirten Coşkun, uçağın kanat kısmının çok belirgin şekilde görüldüğünü, yaklaşık 50 metre uzağındaki gövde kısmının ise yoğun bir midye tabakasıyla kaplanmış durumda olduğunu anlattı.

KOROZYONDAN FAZLA ETKİLENMEDİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Coşkun, 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikteki uçak parçalarının aradan 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan çok fazla etkilenmediğine dikkati çekerek, derin izler ve acılar bırakan diğer kazaların enkazlarının da Sapanca Gölü'nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini vurguladı.

KEŞİF UÇAĞI 1972 YILINDA DÜŞMÜŞTÜ

Anadolu Ajansının 3 Ağustos 1972 tarihli haberinde, düşen uçakta 1937'de mezun olan Birinci Taktik Hava Kuvveti 114. Filo harekat subaylarından Tokat doğumlu Pilot Binbaşı Akil Erdem'in şehit olduğu bilgisi yer alıyor.