Sarıkamış'ta baharın ilk işaretleri: Kardelenler ve göçmen kuşlar

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim alanlarından biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle doğa adeta farklı bir güzelliğe büründü.

Hava sıcaklığının 8 dereceye kadar yükseldiği ilçede, karla kaplı sarıçam ormanları, kar sularının oluşturduğu büyük göletler ve baharın müjdecisi olan kardelenler, büyüleyici manzaralar oluşturdu. Sulak alanlarda göçmen kuşların görünmeye başladığı bu doğa harikasında, fotoğrafçılar doğanın güzelliklerini yakalamak için harekete geçti.

"EŞSİZ BİR GÖRSEL ŞÖLEN"

Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, Sarıkamış'ın son günlerde yağan karla renklenerek eşsiz bir görsel şölen sunduğunu belirtti.

Sarıkamış'ın her mevsim farklı bir görsellik sunduğunu ifade eden Solmaz, şunları söyledi: