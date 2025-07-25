Sarıkamış’ta 'kelebek mevsimi'

Kışın uzun sürdüğü yerleşim yerlerinin başında gelen Kars’ın Sarıkamış ilçesi, baharın gelişiyle birlikte adeta bir kelebek cennetine dönüştü. Geç gelen yazla birlikte açan rengarenk çiçekler, çok sayıda kelebek türünü de beraberinde getirdi.

Sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle ayı, kurt, vaşak, domuz ve tilki gibi pek çok yabani hayvana ev sahipliği yapan Sarıkamış, doğal güzellikleriyle hem doğa tutkunlarını hem de fotoğrafçılar için ilgi odağı oluyor.

Yağışların ardından canlanan doğa, çiçeklerin arasında uçuşan kelebeklerle şenlendi. İlçede şu günlerde “kelebek mevsimi” yaşanıyor. Kırsalda gezintiye çıkan doğa severler ve fotoğrafçılar, bu eşsiz güzellikleri kadrajlarına yansıtmak için bölgeye akın ediyor.

"KISA BİR ZAMAN ARALIĞINDA YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜYORLAR"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış’ın sert iklim koşullarına dikkat çekerek, canlıların yaşayıp üreyebilecekleri zamanın oldukça sınırlı olduğunu belirtti:

İklim değişikliği bu zaman aralığını biraz daha kaydırmış durumda. Kelebekler, sıcaklığa çok duyarlı canlılar. Yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, adeta kış uykusundan uyanıyorlar. Sayıları bir anda artıyor. Bu kısa dönemde çiçeklerden beslenip hızla üreme sürecine giriyorlar. Sonrasında yeniden kış uykusuna çekilecekler. Kışı bu soğuk bölgede, hareketsiz şekilde geçirecekler.

"CANLI RENKLER İÇİN MİNERALLİ SULARIN ÇEVRESİNDELER"

Çoban, özellikle erkek kelebeklerin canlı renklere ulaşmak için mineralli su kaynaklarına yöneldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Onları çamurlu su kenarlarında, mineralli kaynaklarda veya Sarıkamış’ın çiçek tarlalarının çevresinde görebiliyoruz. Çünkü daha fazla bitki özüyle beslenmeleri, renklerini canlandırıyor ve üreme şanslarını artırıyor.

"HER BİRİ AYRI BİR GÜZELLİK"

Sarıkamış’ta amatör fotoğrafçılık yapan Ömer Ayan ise yağışların ardından doğanın adeta yeniden canlandığını belirtti: