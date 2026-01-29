Şavşat’ta tahta kızak geleneği kışa renk kattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası köy yollarının tamamen beyaza bürünmesiyle vatandaşlar tahta kızaklarını alarak kışın tadını çıkardı. Karla kaplı yollarda kayan köy sakinleri, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de çocukluk anılarını tazeledi.

USTA ELLERDEN ÇIKAN KIZAKLAR İLGİ GÖRÜYOR

Yıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle ustalar tarafından hazırlanan tahta kızaklar; çocuklar, gençler ve yetişkinler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor. Kızaklar, bölge halkı için yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak görülüyor.

HALATLI KIZAK GEZİNTİSİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Demirci Köyü’nde ise köylüler tahta kızaklarını araçların arkasına halat yardımıyla bağlayarak köy yolunda gezinti yaptı. Ortaya çıkan renkli ve neşeli anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, kızak keyfi köyde adeta şenlik havası estirdi.