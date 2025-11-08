Şeflerden kestane tüyosu: Böyle pişirince kabuklar kendiliğinden çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kışın en çok sevilen atıştırmalıklarından biri olan kestane, kokusuyla evleri sarmayı başarsa da pişirme aşamasında çoğu zaman sabır ister.

Kabuğu zor soyulan ya da içi kuru kalan kestaneler, keyif kaçırabiliyor.

Neyse ki ustalar bu sorunun çözümünü paylaştı:

Birkaç küçük adımla kestaneler hem kolay soyuluyor hem de pamuk gibi yumuşacık oluyor.

KESTANE SOYMANIN PÜF NOKTASI BUYMUŞ

Uzmanlara göre kestane pişirmenin sırrı tamamen hazırlık aşamasında gizli.

İşte ustaların önerdiği adımlar:

-Parlak kabuklu, sert ve çatlağı olmayan kestaneler tercih edin. İçinde hava boşluğu olan hafif kestaneleri kullanmayın.

-Kestaneleri yıkayıp derin bir kaba alın, üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin ve 10–15 dakika bekletin. Bu işlem kabuğu yumuşatıyor, çizik atarken bıçağın kaymasını önlüyor ve kabuk çatlamasını engelliyor.

-Sudan çıkardığınız kestaneleri kurulayın ve bombeli kısmına küçük bir “X” işaretiyle kesik atın. Kesik çok derin olmamalı, sadece kabuğu geçmesi yeterlidir.

-Çizilen kestaneleri sıcak su dolu bir kapta 10 dakika daha bekletin. Bu adım, pişirme sırasında kabuğun kolay ayrılmasını ve içinin nemli kalmasını sağlıyor.

-Kestaneleri süzüp fırın tepsisine dizin, üzerlerine hafifçe su serpin ve fırına küçük bir ısıya dayanıklı kaseyle su yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 20–25 dakika pişirin. Kabuklar açıldığında fırından alın.

-Sıcak kestaneleri temiz bir mutfak bezine sarın ve 5 dakika bekletin. Bu sayede buhar etkisiyle hem dış kabuk hem de iç zar kendiliğinden ayrılıyor.