Şehit cenazelerinden etkilendi: Mezarların bakımını üstlendi

Şehitlerin cenaze törenlerinden etkilendi, mezarların bakım ve onarımlarını gönüllü olarak yapmaya başladı...

Çankırı'da yaşayan Okan Sütçüoğlu, şehit haberleri ve cenaze törenlerinden etkilenince, önce Çankırı'da bulunan şehit mezarlarını tek tek ziyaret edip bakım ve onarımlarını yaptı. 8 yılda Türkiye'nin 81 ilindeki 8 bini aşkın şehit mezarını minnet borcu duygusuyla dolaşarak ziyaret etti.

GÖNÜLLÜ OLARAK BAKIM VE ONARIMLARINI ÜSTLENDİ

Şehit kabirlerini düzenli olarak ziyaret ettiğini, şehitlere olan vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Sütçüoğlu, kabir ziyaretlerinde sadece dua etmekle kalmayarak, gönüllü olarak bakım ve onarımlarını da üstlendi.

''BU TOPRAKLARDA YAŞAYABİLİYORSAK KIYMETLİ ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDEDİR''

Sütçüoğlu, katıldığı şehit cenaze törenlerinden etkilenmesi üzerine kabirleri ziyaret etmeye başladığını söyleyerek, "Çevremizdeki şehit haberleri ve cenazeleri beni bu manevi duyguya iten yön oldu. Biz, bu güzel topraklarda yaşayabiliyorsak kıymetli şehitlerimiz sayesindedir. Minnet borcumu ödemek amacıyla şehit ziyaretleri yaparak unutulmadıklarını onlara göstermeye çalışıyorum.

''81 İLDE 8 BİNİN ÜZERİNDE ŞEHİT KABRİ ZİYARETİ YAPTIM''

Şu ana kadar 81 ilde 8 binin üzerinde şehit kabri ziyareti yaptım. Hala daha ziyaretlerim devam ediyor. Öncelikli olarak 81 ilin mezarlıkları ile başladığım bu yolda artık en ücra köşede, gidilmez denilen köylerde bile şehitlerimizi bularak onları ziyaret ediyorum.

Gittiğimiz yerlerde şehit ailelerini de ziyaret ediyorum. Şehitlerimizin mezarlarında herhangi bir sorun varsa kendi çapımda yapmaya çalışıyorum, yapamasam da ilgili devlet kurumlarına bildiriyorum. " dedi.

''BU YAPTIKLARIM SAYESİNDE GÖNLÜM HUZUR BULUYOR''

Okan Sütçüoğlu, "Bu yaptıklarım sayesinde gönlüm huzur buluyor" diyerek, "Şehidimize karşı minnettarlık borcumuzu ödemiş oluyorum. Bununda manevi hissiyatını duyduğum için faaliyetlerime devam ediyorum. Faaliyet yaparken genelde yanımda şehit aileleri oluyor. Çünkü aynı duyguları paylaşan kişilerin bu hizmeti vermesi hem şehit ailesine, hem de bana ayrı bir duygu katıyor.

Aynı zamanda şehidin mezarlığında bulunan bayrağı doğal sebeplerden dolayı zamanla yıpranmış oluyor, değişimlerini yapıyorum, kabir bakım onarım, çevre temizliği gibi işleri yaparak elimden geldiğince hizmet etmeye çalışıyorum. " şeklinde ifade etti.