Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 4. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı devam ediyor.

Bu kapsamda programın 4. bölümü yayınlandı.

"SORUN TANRILARLA DEĞİL, BİZİM SANRILARIMIZLA"

Demirci, ufuk açıcı sohbetine bir önceki programında dile getirdiği, "Sorun tanrılarla değil, bizim sanrılarımızla" cümlesiyle devam etti.

"SEÇİMLERİMİZİN TERK BEDELİ VARDIR"

"La ilahe illallah" sözünün aslında anlamca yanlış bilindiğine dikkat çeken Demirci, "Kim allah değildir? Kimden Allah olamaz? Onun için buradayız" dedi.

"Allah derken neyi reddediyoruz?" sorusuna cevap arayan Demirci, insanın seçimlerinin birer terk bedeli olduğunu, o bedelin ödenmemesi durumunda 'naylon' kalacağını söyledi.