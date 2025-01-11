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Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'ndan kaçak geçirilirken yakaladığı kargodan çıkan gorile sahip çıktı.

Nesli tükenmek üzere olan gorilla gorilla cinsi sevimli hayvan koruma altına alındı.

Gorille ilgili her aşama ilgi ile takıp edilirken Bakanlık önce isim önerilerini aldı.

ÜZÜM, KÖMÜR, MİSKET VE ZEYTİN

Şimde de X platformu üzerinden en fazla önerilen 4 isimden bir seçim anketi oluşturuldu. Ankette Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin isimleri ayrı ayrı oylanıyor.

"ŞİMDİ SEÇİM VAKTİ"

Bakanlık sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şöyle dedi:

Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti.

ANKETTE İLK DURUM: ZEYTİN ÖNDE

BAKAN İBRAHİM YUMAKLI AÇIKLAMA YAPTI

Bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldığı bir programda gorile isim verilmesi ile ilgili açıklama yaparak süreci anlattı.

"5 AYLIK ERKEK VE ÜZERİNDEKİ İZLERDEN İNSANA ALIŞKIN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Yumaklı, goril yavrusuna isim arayışını takip ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Goril yavrusu 5 aylık ve erkek. İnsana alıştık ve üzerindeki izlerden daha önce insanlarla yaşadığı belli. 'Bırakın gitsin' deniyor ama biz yaşamaya uygun bir ortam sağlandığından emin olmadan bırakamayız. Yoksa yine bir başka kolide yakalanma ihtimali var. Uluslararası kuruluşlarla irtibattayız.

GORİL YAVRUSU ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Goril yavrusunu öne koyarak, yardım toplama faaliyetlerine girip dolandırıcılık yapanlara karşı da dikkatli olmak lazım.

NASIL BULUNMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalandı.

Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.