Sibirya soğukları geldi: İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı

Haber Merkezi

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da kendisini göstermeye devam ediyor.

Çarşamba günü başlayan kar yağışı, önce kentin yüksek kesimlerini ardından da her yeri beyaza bürüdü.

Kar yağışının bugün etkisini artıracağı ve hafta sonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.

Megakent'te okullar bugün de tatil edildi.

3 gün sürecek kar fırtınası da başlamış oldu.

KAR VE FIRTINA BİRLİKTE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılara göre, kar yağışı bugün daha da şiddetli olacak.

Bugün kar yağışıyla birlikte fırtına da kendisini gösterecek.

İstanbul'da özellikle Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak.

Kar yağışı cumartesi günü de devam edecek ancak etkisini pazar günü yavaş yavaş yitirecek.

TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

GECE SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRDI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde şiddetini artırarak devam etti.

Avrupa Yakası’nda Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi'de kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kar topu oynarken, sürücüler zorlu anlar yaşadı. Anadolu Yakası’nda ise Tuzla, Pendik, Beykoz, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı devam ediyor.

İstanbul Valiliği, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Pendik'te vatandaşlar kar altında halay çekti.