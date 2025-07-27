Siirt'te fıstık bahçelerinde aşırı sıcaklık alarmı

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, kentte son günlerde etkisini artıran aşırı sıcaklıkların fıstık üzerindeki olumsuz etkilerini yerinde inceledi.

Teknik ekip eşliğinde sahaya inen İl Müdürü Şanverdi, kurak geçen sezon ve ekstrem sıcaklıkların, özellikle sulama yapılmayan alanlarda fıstık veriminde ciddi düşüşlere yol açtığını belirtti.

"YAĞIŞLARDAKİ AZALMA, FISTIK AĞAÇLARINDA SORUNLARA SEBEP OLDU"

Açıklamasında, "Geçen yıllara kıyasla bu yıl yağışlarda yaşanan ciddi azalma ve yüksek sıcaklıklar, su yetersizliğine bağlı olarak fıstık ağaçlarında yapraklanma zayıflığı, meyve buruşması ve iç dolduramama gibi sorunları beraberinde getirmiştir." dedi.

Şanverdi, toprak yapısının gevşek ve kumlu olduğu bahçelerde buharlaşmanın artmasıyla su tutma kapasitesinin iyice azaldığını, bunun da fıstık ağaçlarının yaprak dökmesine kadar giden bir süreci tetiklediğini ifade etti.

"KURU ŞARTLARDA ÜRETİM YAPILAN ALANLARDA, VERİM KAYBI YAŞANDI"

Bu durumun, iklim değişikliği kaynaklı yağış rejimi ve sıcaklık dengesizliğinin tarımsal üretime etkilerini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Şanverdi, şu ifadeleri kullandı: