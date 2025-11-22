Abone ol: Google News

Siirt'te polislerin sosyal deney çalışmasında renkli görüntüler

Siirt'te polisler, çocukların duyarlılığını ölçmek amacıyla hazırladığı sosyal deney çalışmasını klip haline getirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 09:12
  • Siirt'te polisler, sosyal bir deney için pelüş oyuncaklarla renkli bir klip hazırladı.
  • Çocukların duyarlılığını ölçen deneyde, polisler düşürdükleri oyuncakları geri getiren çocukları ödüllendirdi.
  • Bu anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan klipte, polis ekipleri ellerinde pelüş oyuncaklarla yürürken bu oyuncakları bilerek yere düşürdü.

Bunu fark eden çocuklar, yerdeki pelüş oyuncakları alıp polis memurlarına teslim etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI 

Polisler ise iyilik gösteren çocuklara bu oyuncakları hediye ederek onları sevindirdi.

O anlar kayıt altına alınırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

