Siirt'te polislerin sosyal deney çalışmasında renkli görüntüler

- Siirt'te polisler, sosyal bir deney için pelüş oyuncaklarla renkli bir klip hazırladı.
- Çocukların duyarlılığını ölçen deneyde, polisler düşürdükleri oyuncakları geri getiren çocukları ödüllendirdi.
- Bu anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan klipte, polis ekipleri ellerinde pelüş oyuncaklarla yürürken bu oyuncakları bilerek yere düşürdü.
Bunu fark eden çocuklar, yerdeki pelüş oyuncakları alıp polis memurlarına teslim etti.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Polisler ise iyilik gösteren çocuklara bu oyuncakları hediye ederek onları sevindirdi.
O anlar kayıt altına alınırken renkli görüntüler ortaya çıktı.