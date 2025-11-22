Siirt'te polislerin sosyal deney çalışmasında renkli görüntüler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan klipte, polis ekipleri ellerinde pelüş oyuncaklarla yürürken bu oyuncakları bilerek yere düşürdü.

Bunu fark eden çocuklar, yerdeki pelüş oyuncakları alıp polis memurlarına teslim etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polisler ise iyilik gösteren çocuklara bu oyuncakları hediye ederek onları sevindirdi.

O anlar kayıt altına alınırken renkli görüntüler ortaya çıktı.