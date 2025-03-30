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İHA

Sinop'un Tuzcular Caddesi'nde bir balıkçının tezgahına gelen kurnaz bir kedi, adeta profesyonel bir hırsız gibi plan yaparak somon balığını kaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kedinin önce tezgaha yaklaşarak çevreyi dikkatlice gözlemlediği, etrafın sakinleşmesini beklediği ve tam fırsatını bulduğunda balığı kapıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

BALIKÇI ANLAYANA KADAR KEDİ KAYBOLDU

Durumu fark eden balıkçı, kaçak hırsızın peşine düşse de usta manevralarla izini kaybettiren kediye ulaşamadı. O anlar, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.