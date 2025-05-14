Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusu koruma altında

AA & Ensonhaber

Sinop’un Boyabat ilçesindeki kırsal alanda dolaşan bir çiftçi, ormanlık bölgede güçsüz düşmüş iki yavru ayıya rastladı. Durumu hemen yetkililere bildiren vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

ANNELERİ BULUNAMAYAN BİTKİN YAVRULAR, KORUMA ALTINDA

Ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 2 aylık olan yavruların annelerinin çevrede bulunmadığı ve oldukça bitkin oldukları belirlendi. Bunun üzerine yavrular, tedavi ve bakım altına alınmak üzere Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından sütle beslenerek güç kazanan minik ayılar, ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak’taki hayvanat bahçesine nakledildi.