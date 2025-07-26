Şırnak'ta aynı anda iki mevsim yaşandı

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Şırnak'ta dikkat çeken bir hava olayı yaşandı.

SICAKLIK 45 DERECEYE ÇIKTI

Cizre'de termometreler 45 dereceyi gösterdi, hissedilen sıcaklık ise 49 dereceyi buldu.

Klimaların dahi yetersiz kaldığı ilçede sokaklar boşaldı.

BAŞKA BİR BÖLGEDE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Öte yandan, aynı kentin Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Faraşin Yaylası'nda sağanak yağmur etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan göçerler zor anlar yaşadı.

"YÜKSEK KESİMLERDE YAĞIŞ GÖRÜLDÜ"

Faraşin Yaylası'nda göçerlerle birlikte kalan Serdar Gökçe, şu ifadeleri kullandı:

Burası Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyüne ait Faraşin Yaylası. Görüntülerde de görüldüğü gibi yüksek kesimlerde yağmur etkili oldu. Aynı gün içinde Cizre 49 dereceyi görürken, burada yağış yaşandı.

"SICAKLARDAN NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Cizre'de esnaf olan Sait Ergül ise, sıcak havanın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle konuştu: