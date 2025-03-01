Şırnak'ta gümrükte ele geçirilen maymunlar Gaziantep'te koruma altına alındı

AA

Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 2 adet makak maymunu ele geçirilmişti.

Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk bakımları yapılan 2 aylık makak maymunlarının tedavi süreci tamamlandı.

Maymunlar, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi.

KORUMA ALTINA ALINDILAR

Bir aracın içine konularak Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenirken Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 2 makak maymunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, maymunların sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.

''KORKUDAN BESLENEMEDİLER''

Maymunlar'ın durumuna ilişkin konuşan Özsöyler, "Bu hayvanlar buraya geldikten sonra bunların bütün kontrollerini ve kan tahlillerini yaptık. Bunun yanı sıra göz muayeneleri, tansiyon, kalp ritimlerine kadar muayene ettik.'' ifadelerini kullandı.

Özsöyler, ''Yapılan kontrollerde su kaybına uğradıklarını, korkuya bağlı yem almadıklarını tespit ettik. Biraz vitamin ve mineral eksiklikleri vardı. Tedavilerinin ardından bu hayvanları buradaki yoğun bakım ünitesinde bekletiyoruz." dedi.

MAYMUNLARI SÜREKLİ MİSAFİR EDECEĞİZ

Mineral takviyelerini yaptıktan sonra maymunların karantina kafeslerine alınacağını belirten Özsöyler, "Orada da belli bir süre misafir ettikten sonra kendilerini doğal yaşam merkezinde bulunan diğer makak maymun türlerinin arasına yerleştireceğiz ve sürekli olarak misafir edeceğiz." diye konuştu.